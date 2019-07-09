С начала года на рязанских дорогах погибли шесть мотоциклистов

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-09T19:07:18+03:00

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Полиция Рязанской области сообщает, что с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 64 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых шесть человек погибли и 81 получил травмы.

За прошедшую неделю – с 1 по 7 июля – с участием мототранспорта произошло четыре происшествия, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.

За прошлый год в регионе зарегистрировано 155 ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров. 12 человек погибли, 177 получили травмы.

Напомним, что последний трагический случай произошел буквально несколько дней назад – 6 июля. Мотоциклист наехал на ограждение на Северном обходе Рязани – травмы, полученные в аварии, оказались смертельными.

ИСТОЧНИК KP.RU