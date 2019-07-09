В ДТП под Рязанью у «Жигулей» оторвало моторный отсек

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-09T18:23:02+03:00

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В понедельник, 8 июля, примерно в 17.25 на 171-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории Рыбновского района Рязанской области произошло серьезное ДТП. 55-летняя жительница Московской области, управляя иномаркой Kia Cerato, врезалась в «Жигули» четвертой модели, которыми управлял 64-летний житель Рыбновского района. От удара у отечественного автомобиля оторвало моторный отсек.

В происшествии водитель «Жигулей» и его 67-летний пассажир получили травмы. Они обращались за медицинской помощью.

По факту данному ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU