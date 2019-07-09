В квартире рязанки без ее разрешения 8 месяцев жил посторонний мужчина

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-09T16:38:41+03:00

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Прокуратура Александро-Невского района в суде поддержала гособвинение в отношении 57-летнего мужчины, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В сентябре прошлого года он предложил своей знакомой сделку: та пускает его в свою пустующую квартиру, а мужчина взамен сделает здесь ремонт. Еще и будет оплачивать коммуналку. Женщина согласилась.

Спустя пару месяцев она побывала на месте и выяснила, что ремонтом в квартире не пахнет. Зато пахло другим – жилец злоупотреблял алкоголем. За ЖКХ все это время платить он и не думал.

Женщина прогнала его прочь, а ключи передала соседке, чтобы та присматривала за квартирой. Но долго жилье не пустовало: как только хозяйка ушла, мужчина пошел к соседке и уговорил отдать ему ключи – заверил, что помирился с хозяйкой.

С тех пор его никто не трогал и жил он в этой квартире вплоть до мая: лишь тогда хозяйка узнала о том, что ее собственность вовсе не пустует.

В суде мужчина свою вину признал. За незаконное проникновение в жилище его приговорили к 120 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU