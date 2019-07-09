В среду в Рязани будет массовое отключение электричества

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-09T16:04:10+03:00

Электричества не будет на улицах Солотчи и Дягилева. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Без электроэнергии на несколько часов останутся десятки улиц областного центра

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10 июля в Рязани произойдет массовое отключение электричества, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, электроэнергии не будет из-за опиловки деревьев и работ на воздушной линии.

В среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Шаповская, дома с 1 по 88;

- ул. Хиринская, дома с 1 по 26а;

- ул. Коняева, дома с 1 по 59, дома со 2 по 30, д. 52, д. 54;

- ул. Дашковская, дома с 1 по 54;

- ул. Березняковская, дома со 2 по 70 (четная сторона), дома с 3 по 33 (нечетная сторона);

- ул. Почтовая, дома с 1 по 66;

- ул. 1-й проезд Коняева, дома со 2 по 11;

- ул. 2-й проезд Коняева, дома 1 по 32;

- ул. 3-й проезд Коняева, дома с 1 по 32;

- ул. 4-й проезд Коняева, дома с 1 по 27;

- ул. 5-й проезд Коняева, дома с 1 по 23;

- ул. Центральная, дома с 1 по 62;

- ул. 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;

- ул. 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;

- ул. 3-й Центральный проезд;

- ул. 4-й Центральный проезд;

- ул. Московское шоссе, д. 83, д. 85;

- ул. Дягилевская, дома с 1 по 53;

- ул. 1-й Дягилевский проезд;

- ул. 2-й Дягилевский проезд;

- ул. 3-й Дягилевский проезд;

- ул. 4-й Дягилевский проезд;

- ул. 5-й Дягилевский проезд;

- ул. 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 19 (нечетная сторона), дома с 4 по 42 (четная сторона);

- ул. 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11;

- ул. Мушковатовская, дома с 1 по 21;

- ул. Парковый проезд, дома с 1 по 34;

- ул. Парковая, дома с 2 по 22, д. 28;

- ул. Ясеневая, д. 3, д. 5, д. с 7 по 11, д. 12;

- ул. Аллейная, дома с 2 по 54;

- ул. Урожайная, дома с 1 по 30, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 45;

- ул. 1-й Аллейный проезд, дома с 1 по 40;

- ул. 2-й Аллейный проезд, дома с 2 по 45;

- ул. 3-й Аллейный проезд, дома с 1 по 30, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39;

- ул. 4-й Аллейный проезд, дома с 1 по 46;

- ул. 5-й Аллейный проезд, дома с 1 по 33;

- ул. 6-й Аллейный проезд, дома с 1 по 33;

- ул. 7-й Аллейный проезд, дома с 1 по 33, д. 46, д. 51.

В среду с 09:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Вольная;

- ул. Первомайская;

- ул. Школьная;

- ул. Гайдара;

- ул. Порядок;

- ул. Дачная;

- ул. Куркова;

- ул. Почтовая;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Коммунальная, дома с 1по 21;

- ул. Владимирская, дома с 1 по 79, д. 32а, д. 100;

- площадь Монастырская, дома со 2 по 16.

ИСТОЧНИК KP.RU