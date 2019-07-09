High Flat от «Зеленого сада» – новый взгляд на пространство внутри и вокруг квартиры

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-09T15:51:16+03:00

Количество квартир HIGH FLAT на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено

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Самые верхние жилые этажи домов в ЖК «Еврокласс 1 и 2» отличаются от остальных объемными архитектурными элементами. Здесь располагаются уникальные просторные квартиры HIGH FLAT с большими окнами, открывающими захватывающие виды на живописную панораму поймы Оки и городские кварталы.

ГК «Зеленый сад» предлагает покупателям квартир получить визуальные и функциональные преимущества расширенного пространства HIGH FLAT. Благодаря увеличенным размерам окон и потокам высотой 3,05 метра в таких квартирах – на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Больше возможностей появится и для индивидуального дизайна квартиры, ее SMART-зонирования на двух уровнях.

Количество квартир HIGH FLAT на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено. Успейте сделать выбор в пользу современного и комфортного жилья, которое будет долгие годы радовать своим впечатляющим пространством HIGH FLAT!

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU