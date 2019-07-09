2019-07-09T15:51:16+03:00
Недвижимость

High Flat от «Зеленого сада» – новый взгляд на пространство внутри и вокруг квартиры

Количество квартир HIGH FLAT на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Самые верхние жилые этажи домов в ЖК «Еврокласс 1 и 2» отличаются от остальных объемными архитектурными элементами. Здесь располагаются уникальные просторные квартиры HIGH FLAT с большими окнами, открывающими захватывающие виды на живописную панораму поймы Оки и городские кварталы.

ГК «Зеленый сад» предлагает покупателям квартир получить визуальные и функциональные преимущества расширенного пространства HIGH FLAT. Благодаря увеличенным размерам окон и потокам высотой 3,05 метра в таких квартирах – на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Больше возможностей появится и для индивидуального дизайна квартиры, ее SMART-зонирования на двух уровнях.

Количество квартир HIGH FLAT на верхних этажах ЖК «Еврокласс 1 и 2» в Кальном ограничено. Успейте сделать выбор в пользу современного и комфортного жилья, которое будет долгие годы радовать своим впечатляющим пространством HIGH FLAT!

.

.

.

.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В квартире рязанки без ее разрешения 8 месяцев жил посторонний мужчина
В среду в Рязани будет массовое отключение электричества
В Рязани простились с трагически погибшим федеральным инспектором Сергеем Яковлевым
Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли
Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции могут подстерегать рязанцев на пляжах
В Рыбновском районе из Оки подняли тело второго утонувшего при катании на гидроцикле мужчины
У рязанской бабушки из ячейки в супермаркете украли сумку с деньгами и лекарствами
Синоптики выпустили для рязанцев метеопредупреждение
Рязанский школьник на скутере насмерть сбил пенсионера
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Рязани увеличилось до двух
Рязанец из-за ревности насмерть забил приятеля – расследование уголовного дела завершено
23-летний водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в рязанском селе
Рязанцу с редкой болезнью провели сложнейшую операцию на мозге
До конца года Рязанская почта модернизирует 46 отделений
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб несовершеннолетний
Рязанские врачи рассказали, что нужно делать, чтобы не родился ребенок-инвалид
В Рязани ищут родных мужчины, живущего на вокзале с потерей памяти
Ночью в Рязани произошло страшное ДТП – пострадали несколько человек
В сентябре рязанцы смогут привести детей к лучшим педиатрам России
По факту смертельного ДТП в Рязани возбудили уголовное дело
Двоих рязанских военных осудили за кражу имущества у Минобороны РФ
Жизни юной рязанки, лишившейся матери в ДТП, ничего не угрожает
В ближайшие часы в Рязани возможны гроза, дождь и град
В новую БСМП в Рязани завезли оборудование на 200 млн рублей
В селе Ласково под Рязанью открыт памятник Петру и Февронии Муромским
Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды
Компания VELLCOM group разработала уникальную систему гидрозащиты