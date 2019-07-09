Синоптики выпустили для рязанцев метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-09T13:26:55+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение, выпущенное специалистами регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 июля.

По информации синоптиков, в ближайшие часы в Рязани и по области ожидается гроза, которая местами принесет и сильные дожди. Порывы ветра при этом будут достигать 12-17 м/с.

По предварительной информации метеорологов на 10 и 11 числа, в среду и четверг в области также ожидаются дожди – но небольшие. Местами они пройдут с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU