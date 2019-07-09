2019-07-09T11:13:28+03:00
Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Рязани увеличилось до двух

Скончалась одна из пассажирок, водитель находится в тяжелом состоянии
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Число жертв ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-5 «Урал» в Рязани увеличилось до двух. Скончалась одна из пассажирок - 60-летняя женщина. За жизнь водителя, мужчины 28 лет, медики продолжают бороться - он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила «Комсомолке» начальник отдела по обеспечению деятельности областного минздрава Ирина Кузминова.

Ранее стало известно, что на месте аварии погиб ребенок. Столкновение микроавтобуса Opel и грузовика Scania произошло 9 июля около 3.00. Полиция пока устанавливает обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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