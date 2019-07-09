23-летний водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в рязанском селе
Трагическое ДТП произошло в Сараевском районе
Фото с места ДТП
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В понедельник, 8 июля, примерно в 23.15 в селе Борец Сараевского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2106 («Жигули»), которым управлял 23-летний молодой человек, врезался в опору линии электропередачи.
Издательство «Пресса» сообщает, что к моменту приезда врачей парень был еще жив. К сожалению, спасти его не удалось – в больнице пострадавший скончался.
По факту ДТП проводится проверка, которая позволит более детально узнать причины аварии. Возможно, парень просто не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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