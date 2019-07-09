Рязанец из-за ревности насмерть забил приятеля – расследование уголовного дела завершено

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-09T11:23:07+03:00

Кораблинец ударил мужчину табуретом, а потом дважды прыгнул ему на грудь.

Став свидетелем убийства, сасовец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже [фото с места преступления]

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Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, днем 30 марта в одной из малосемеек города Кораблино распивали алкоголь 47-летняя женщина и ее 33-летний приятель. Ранее они вместе сожительствовали и решили встретиться.

Через некоторое время к их компании присоединились два ранее судимых товарища. Один из них местный, а второй приехал к другу в гости из Сасова. Когда они вместе отбывали срок наказания в одной колонии.

Сначала все у них было мирно, но потом пришедший в гости кораблинец приобнял женщину. Бывшему ее сожителю это не понравилось, и он предъявил собутыльнику претензии. Тот в ответ взял табурет и ударил им мужчину по голове. После этого добавил упавшему на пол приятелю несколько ударов кулаком по лицу, а потом еще и прыгнул на него дважды тяжелыми резиновыми сапогами.

Через несколько часов мужчина умер от повреждений внутренних органов.

Чтобы сбежать из квартиры, житель Сасова связал занавески.

Что касается приезжего погостить в Кораблино бывшего заключенного, то увидев драку, он попытался сбежать, однако железная дверь была закрыта — хозяйка во время пьянки потеряла ключ (позже следователи нашли его за кроватью – Ред.). Тогда мужчина сорвал занавески, связал их в узел и стал спускаться с третьего этажа, но спустился только до второго – там уже спрыгнул. Ночь он провел в одном из подъездов, а утром нашел дорогу до станции Кораблино. Оттуда доехал до Рязани, а там пересел на электричку до Сасова. Там его уже ждали полицейские.

- В настоящее время расследование завершено, - рассказывает заместитель руководителя Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. – Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Спуститься мужчине удалось только до второго этажа. Дальше он уже спрыгнул.

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ИСТОЧНИК KP.RU