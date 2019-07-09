2019-07-09T11:23:07+03:00
Происшествия

Рязанец из-за ревности насмерть забил приятеля – расследование уголовного дела завершено

Став свидетелем убийства, сасовец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже [фото с места преступления]
Александр ЕФАНОВ
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Кораблинец ударил мужчину табуретом, а потом дважды прыгнул ему на грудь.Кораблинец ударил мужчину табуретом, а потом дважды прыгнул ему на грудь.
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Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, днем 30 марта в одной из малосемеек города Кораблино распивали алкоголь 47-летняя женщина и ее 33-летний приятель. Ранее они вместе сожительствовали и решили встретиться.

Через некоторое время к их компании присоединились два ранее судимых товарища. Один из них местный, а второй приехал к другу в гости из Сасова. Когда они вместе отбывали срок наказания в одной колонии.

Сначала все у них было мирно, но потом пришедший в гости кораблинец приобнял женщину. Бывшему ее сожителю это не понравилось, и он предъявил собутыльнику претензии. Тот в ответ взял табурет и ударил им мужчину по голове. После этого добавил упавшему на пол приятелю несколько ударов кулаком по лицу, а потом еще и прыгнул на него дважды тяжелыми резиновыми сапогами.

Через несколько часов мужчина умер от повреждений внутренних органов.

Чтобы сбежать из квартиры, житель Сасова связал занавески.

Чтобы сбежать из квартиры, житель Сасова связал занавески.

Что касается приезжего погостить в Кораблино бывшего заключенного, то увидев драку, он попытался сбежать, однако железная дверь была закрыта — хозяйка во время пьянки потеряла ключ (позже следователи нашли его за кроватью – Ред.). Тогда мужчина сорвал занавески, связал их в узел и стал спускаться с третьего этажа, но спустился только до второго – там уже спрыгнул. Ночь он провел в одном из подъездов, а утром нашел дорогу до станции Кораблино. Оттуда доехал до Рязани, а там пересел на электричку до Сасова. Там его уже ждали полицейские.

- В настоящее время расследование завершено, - рассказывает заместитель руководителя Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. – Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Спуститься мужчине удалось только до второго этажа. Дальше он уже спрыгнул.

Спуститься мужчине удалось только до второго этажа. Дальше он уже спрыгнул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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