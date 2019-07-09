2019-07-09T09:23:48+03:00
Общество

До конца года Рязанская почта модернизирует 46 отделений

Программа ремонтов включает в себя как модернизацию сети почтовых отделений, так и реализацию государственной программы «Доступная среда».
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Модернизация в новом формате – это не только приведение отделения в соответствие современным требованиям, но и пересмотр стандартов и технологии оказания услуг. С момента запуска программы «Доступная среда» по области модернизировано уже более 70 почтовых отделений.

- Почтовые отделения нового формата – это улучшенные стандарты оказания услуг почтовой связи, в соответствии с которыми в отделениях производится оптимизация зонирования помещений, современный ремонт, а также оборудование необходимой техникой и материалами. Мы стремимся улучшить условия труда наших сотрудников и сделать получение услуг клиентами максимально комфортным», – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Почта России является активным участником государственной программы «Доступная среда». С 2016 года в более чем 5000 отделениях почтовой связи создана доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения. Отделения, в зависимости от формата, оборудованы удобными входными пандусами, рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены информационными текстами, выполненными шрифтом Брайля. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В помещения разрешено входить с собаками-поводырями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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