В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб несовершеннолетний
Пострадали еще шесть человек
Изменить размер текста:
9 июля в ДТП на М-5 «Урал» в черте Рязани (190 километр) погиб один человек и пострадали шестеро. О последствиях столкновения микроавтобуса Opel и грузовика Scania, случившемся около 3.00, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
- Несовершеннолетний пассажир Opel получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.
Остальные пострадавшие – также пассажиры микроавтобуса. Об их состоянии информации пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU