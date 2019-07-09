В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб несовершеннолетний

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-09T08:52:45+03:00

Пострадали еще шесть человек

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9 июля в ДТП на М-5 «Урал» в черте Рязани (190 километр) погиб один человек и пострадали шестеро. О последствиях столкновения микроавтобуса Opel и грузовика Scania, случившемся около 3.00, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

- Несовершеннолетний пассажир Opel получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие – также пассажиры микроавтобуса. Об их состоянии информации пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU