В Рязани ищут родных мужчины, живущего на вокзале с потерей памяти

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-09T07:41:12+03:00

На станции Шилово пенсионер появился еще 4 июля, но ничего не помнит

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В Рязанской области разыскивают родственников 84-летнего Евгения Испондьярова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации поисковиков, пожилой мужчина с 4 июля этого года находится на вокзале поселка Шилово с потерей памяти.

Приметы: рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы седые.

Одежда: сине-серый свитер, камуфлированные штаны (как на фото).

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ИСТОЧНИК KP.RU