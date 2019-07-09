В Рязани ищут родных мужчины, живущего на вокзале с потерей памяти
В Рязанской области разыскивают родственников 84-летнего Евгения Испондьярова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации поисковиков, пожилой мужчина с 4 июля этого года находится на вокзале поселка Шилово с потерей памяти.
Приметы: рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы седые.
Одежда: сине-серый свитер, камуфлированные штаны (как на фото).
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ИСТОЧНИК KP.RU