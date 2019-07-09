2019-07-09T07:41:12+03:00
Происшествия

В Рязани ищут родных мужчины, живущего на вокзале с потерей памяти

На станции Шилово пенсионер появился еще 4 июля, но ничего не помнит
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
Изменить размер текста:

В Рязанской области разыскивают родственников 84-летнего Евгения Испондьярова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации поисковиков, пожилой мужчина с 4 июля этого года находится на вокзале поселка Шилово с потерей памяти.

Приметы: рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы седые.

Одежда: сине-серый свитер, камуфлированные штаны (как на фото).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани ищут мужчину, который бесследно пропал из пассажирского поезда

Вячеслав Залога ехал в поезде сообщением КарагандаМосква (подробнее).

В Рязани неделю ищут пропавшего юношу

Парень исчез еще в прошлую пятницу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский школьник на скутере насмерть сбил пенсионера
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Рязани увеличилось до двух
Рязанец из-за ревности насмерть забил приятеля – расследование уголовного дела завершено
23-летний водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в рязанском селе
Рязанцу с редкой болезнью провели сложнейшую операцию на мозге
До конца года Рязанская почта модернизирует 46 отделений
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб несовершеннолетний
Рязанские врачи рассказали, что нужно делать, чтобы не родился ребенок-инвалид
Ночью в Рязани произошло страшное ДТП – пострадали несколько человек
В сентябре рязанцы смогут привести детей к лучшим педиатрам России
По факту смертельного ДТП в Рязани возбудили уголовное дело
Двоих рязанских военных осудили за кражу имущества у Минобороны РФ
Жизни юной рязанки, лишившейся матери в ДТП, ничего не угрожает
В ближайшие часы в Рязани возможны гроза, дождь и град
В новую БСМП в Рязани завезли оборудование на 200 млн рублей
В селе Ласково под Рязанью открыт памятник Петру и Февронии Муромским
Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды
Компания VELLCOM group разработала уникальную систему гидрозащиты