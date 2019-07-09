Ночью в Рязани произошло страшное ДТП – пострадали несколько человек
В ночь на 9 июля в региональное управление МЧС поступила информация о серьезном ДТП на 191 км трассы М-5 в Рязани. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.
На ликвидацию последствий аварии выезжали пять человек аварийно-спасательной службы и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU