2019-07-09T07:20:11+03:00
Происшествия

Ночью в Рязани произошло страшное ДТП – пострадали несколько человек

На ликвидацию последствий аварии выезжали пять человек аварийно-спасательной службы города
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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В ночь на 9 июля в региональное управление МЧС поступила информация о серьезном ДТП на 191 км трассы М-5 в Рязани. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

На ликвидацию последствий аварии выезжали пять человек аварийно-спасательной службы и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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