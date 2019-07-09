Ночью в Рязани произошло страшное ДТП – пострадали несколько человек

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-09T07:20:11+03:00

На ликвидацию последствий аварии выезжали пять человек аварийно-спасательной службы города

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В ночь на 9 июля в региональное управление МЧС поступила информация о серьезном ДТП на 191 км трассы М-5 в Рязани. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

На ликвидацию последствий аварии выезжали пять человек аварийно-спасательной службы и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU