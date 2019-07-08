По факту смертельного ДТП в Рязани возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на улице Ситниковской в Рязани, в котором погибла 36-летняя женщина-водитель. Статья – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Виновником считают 25-летнего гражданина Азербайджана, проживающего в Рыбновском районе. Предварительное расследование показало, что он на Lexus GS450H при обгоне задел Datsun On-Do и вылетел на полосу встречного движения, где протаранил Kia Rio.
Управлявшая Kia горожанка скончалась на месте, ее 6-летняя дочь доставлена в ОКБ и находится в отделении интенсивной терапии, 23-летняя двоюродная сестра погибшей также госпитализирована с травмами.
- Установление всех обстоятельств трагической аварии поручено следственной группе, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Как выяснилось, водителя Lexus до аварии лишили прав, что не помешало ему сесть за руль. 8 июля нарушителя наказали административным арестом на 10 суток. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU