2019-07-08T18:16:07+03:00
Происшествия

Жизни юной рязанки, лишившейся матери в ДТП, ничего не угрожает

Авария случилась на улице Ситниковской 7 июля
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Жизни 6-летней девочки, пострадавшей в ДТП на улице Ситниковской в Рязани, ничего не угрожает. Как следует из комментария главного врача Областной детской клинической больницы Инны Лебедевой, опубликованного минздравом, юная пациентка находится в отделении интенсивной терапии, у нее диагностированы травмы конечностей.

Напомним, в аварии 7 июля погибла мать ребенка - 36-летняя горожанка. Она была за рулем автомобиля Kia, на который со встречной полосы вылетел Lexus под управлением 25-летнего лишенного прав водителя.

Помимо девочки в ДТП пострадали сам нарушитель, его 31-летний пассажир и пассажирка Kia 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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