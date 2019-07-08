В ближайшие часы в Рязани возможны гроза, дождь и град

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-08T16:53:36+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По информации министерства, непогода сохранится до конца суток, а также ночью 9 июля.

Специалисты МЧС просят рязанцев соблюдать следующие правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU