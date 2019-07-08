2019-07-08T16:49:10+03:00
Общество

В селе Ласково под Рязанью открыт памятник Петру и Февронии Муромским

Благоустройство территории вокруг монумента провела строительная компания «Зеленый сад»
Владимир ФРОЛОВ
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Скульптура изображает первую встречу супругов, после которой они навсегда остались вместеСкульптура изображает первую встречу супругов, после которой они навсегда остались вместеФото: Владимир ФРОЛОВ
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8 июля, в День любви, семьи и верности, в селе Ласково Рязанского района открыли памятник героям древнерусской литературы – Петру и Февронии. Для родного села Февронии он был создан скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми на основании идеи Бориса Горбунова. Проект был отобран на открытом конкурсе после широкого общественного обсуждения.

– Чем больше в Рязанской области будет крепких семей, тем крепче будет стоять рязанская земля, – выразил уверенность открывший монумент губернатор Николай Любимов.

– Сегодня семья нуждается в защите и поддержке государства и общества, – напомнил в своем выступлении митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Подготовку искусственного холма, установку памятника, благоустройство окружающей территории, асфальтирование тротуара и уличное освещение провели сотрудники строительной компании «Зеленый сад».

– Все эти работы надо было провести быстро и качественно, поэтому обратились к нам, – объяснил директор компании по общим вопросам Андрей Оришкевич. – Мы были рады помочь созданию новой рязанской достопримечательности, которая может привлечь гостей со всей России.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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