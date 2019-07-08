2019-07-08T15:49:25+03:00
Недвижимость

Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды

«Водоканал» будет ремонтировать водопровод
Антон КОНОВАЛОВ
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9 июля в Рязани с вечера и на всю ночь массово отключат холодную воду. Тем, чьи адреса попали в список, нужно быть готовыми к этому с 20.00 до 5.00, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Водоканал».

Муниципальное предприятие проведет ремонтные работы на водопроводе. По этой причине приостановлено будет водоснабжение целых улиц и отдельных домов в центре Рязани, Горроще и поселке Борки.

Кроме того, по ряду адресов подачу воды не прекратят, а снизят в тот же временной промежуток. С полным перечнем можно ознакомиться ниже, а также на admrzn.ru.

Итак, под отключение попадут:

- ул. Есенина, ул. Колхозная, ул. Маяковского, ул. Горького, ул. проезд Машиностроителей, ул. Семашко, ул. Братиславская, ул. Полетаева, ул. Гагарина, ул. Татарская, ул. Стройкова, ул. Ленинского Комсомола, ул. С. Середы, ул. 1-я Железнодорожная, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Первомайский проспект, ул. Дзержинского, ул. Вокзальная, ул. Октябрьский городок, ул. профессора Никулина, ул. Островского, ул. Осипенко, ул. Татарский переулок, ул. Троллейбусный переулок, ул. с 1-й по 14-ю Линии, ул. Высоковольтная, ул. Весенняя, ул. 1-й Мопровский переулок, ул. 2-й Мопровский переулок, ул. Пушкина, ул. Шевченко, площадь Димитрова, ул. Солнечная, ул. 1-е Бутырки, ул. 2-е Бутырки, ул. 3-и Бутырки, ул. Семинарская, д. 32, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 39, ул. Павлова, д. 52, ул. Пожалостина, д. 46;

- пос. Борки (ул. с 1-го по 12-й районы, пос. Шпалозавод).

Снизят подачу холодной воды по следующим адресам:

- ул. Первомайский проспект, ул. Каширина, ул. Семинарская, ул. Павлова, ул. Пожалостина, ул. Кудрявцева, ул. Пролетарская, ул. Трубежная, ул. Сенная, ул. Краснорядская, ул. Маяковского (от Первомайского проспекта до ул. Свободы), ул. Горького (от ул. Краснорядской до ул. Праволыбедской), ул. Ленина, ул. Введенская, ул. Вознесенская, ул. Фрунзе, ул. Яхонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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