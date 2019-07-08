Компания VELLCOM group разработала уникальную систему гидрозащиты
Испытательная лаборатория строительного холдинга VELLCOM group вместе c международным концерном MC-Bauchemie разработала состав бетонной смеси для возведения резервуаров, паркингов, подвалов многоэтажных жилых зданий, бассейнов, септиков и других конструкций, находящихся в воде. Технология гидрозащиты получила название «Белая ванна».
Фото предоставлено рекламодателем.
По мнению специалистов, данный состав уникален тем, что имеет высокую марку по водонепроницаемости - W20, а также повышенную коррозийную стойкость разработанной рецептуры. Особенность конструкций, произведенных на данном бетоне в том, что они не нуждаются в гидроизоляции и дренажной системе.
Современные строительные технологии позволяют возводить здания и сооружения в любое время года и в любую погоду.
Фото предоставлено рекламодателем.
Заказать данную продукцию можно по телефону: 8 (4912) 52-11-77, или приехав на производственную площадку Асфальтно-бетонного завода № 1 по адресу: Рязань, Восточный промузел, 47.
НАША СПРАВКА
Основанный более 50 лет назад международный концерн MC-Bauchemie является одним из ведущих мировых производителей продуктов строительной химии и заслуженно носит имя разработчика передовых решений для строительной индустрии. Штат компании составляет порядка 2500 сотрудников. Головной офис и основное производство компании находятся в городе Боттропе (Германия). Совместные предприятия, филиалы и заводы MC-Bauchemie расположены в 40 странах Европы, Азии и Америки.
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ИСТОЧНИК KP.RU