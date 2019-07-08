2019-07-08T16:01:58+03:00
Общество

День семьи и верности отпраздновали под Рязанью, на родине Февронии

В село Ласково на торжества съехались обычные зрители, артисты, чиновники и общественные активисты
Валерий КОТОВ
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На главной сцене праздника был показан концерт фольклорных и церковных коллективовНа главной сцене праздника был показан концерт фольклорных и церковных коллективовФото: Владимир ФРОЛОВ
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8 июля в России уже несколько лет с размахом празднуют День любви, семьи и верности, приуроченный к дню памяти святых Петра и Февронии – героев древнерусской церковной литературы, ставших образцом супружества. В Рязанской области торжества традиционно проходят в мещерском селе Ласково, где родилась простая крестьянка Феврония, ставшая муромской княгиней.

В понедельник с раннего утра в Ласкове было трудно найти место для парковки: в село съехались сотни гостей на автомобилях и автобусах. Богослужение, посвященное святым покровителям семьи, возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Затем на главной сцене начался концерт, где выступали церковные и фольклорные коллективы. В это время вокруг на главной площади села шла торговля лакомствами, игрушками, сувенирами, изделиями народных промыслов.

В 11:00 при участии губернатора Рязанской области Николая Любимова был торжественно открыт памятник Петру и Февронии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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