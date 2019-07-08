2019-07-08T15:02:00+03:00
Происшествия

Решение об аресте Сергея Карабасова оставили в силе

В Мосгорсуде рассмотрели апелляцию защиты бывшего рязанского градоначальника
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Сергей Карабасов на заседании, где ему избрали меру пресечения. Фото: Александр ЕФАНОВ.Сергей Карабасов на заседании, где ему избрали меру пресечения. Фото: Александр ЕФАНОВ.
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8 июля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Сергея Карабасова, бывшего и.о. главы администрации Рязани. После скандала с «исчезновением» из Лесопарка детского городка его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, 14 июня экс-градоначальника заключили под стражу, отправив в СИЗО на два месяца. Накануне ночью его задержали в аэропорту Внуково по возвращении из отпуска. 20 июня сторона защиты обжаловала решение Басманного районного суда города Москвы.

Вместе с Карабасовым по делу проходит начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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