Решение об аресте Сергея Карабасова оставили в силе
8 июля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Сергея Карабасова, бывшего и.о. главы администрации Рязани. После скандала с «исчезновением» из Лесопарка детского городка его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, 14 июня экс-градоначальника заключили под стражу, отправив в СИЗО на два месяца. Накануне ночью его задержали в аэропорту Внуково по возвращении из отпуска. 20 июня сторона защиты обжаловала решение Басманного районного суда города Москвы.
Вместе с Карабасовым по делу проходит начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.
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