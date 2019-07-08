Логотип регионального оператора выбирали всей Рязанской областью

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-08T14:08:52+03:00

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Дизайнеры, рекламщики, бизнесмены, журналисты – вот кто собрался 5 июля в арт-кафе «Старый парк», чтобы посмотреть награждение финалистов и победителя конкурса на логотип для компании «Эко-Пронск». С февраля 2019 года это предприятие стало региональным оператором по обращению с коммунальными отходами, то есть стало отвечать за чистоту в Рязанской области. Хотя за главным столом сидело профессиональное жюри во главе с директором Рязанского политехнического института Игорем Мурогом, обладателя главного приза определяло не оно. Специалисты всего лишь отобрали 10 лучших работ (в том числе иногородних и даже зарубежных авторов), а далее уже голосовали простые рязанцы – с помощью интернета.

Валерий Матюхин и Игорь Мурог вручают приз победителю Алексею Овчинникову

Цель конкурса – поддержка талантливых рязанцев, представителей сообщества художников и дизайнеров. Среди участников было много студентов из профильных вузов областного центра.

Отдельной проектом стало участие в конкурсе художника с ограниченными возможностями Александра Дудника. Его работы попали в специальную номинацию «Мужество»: преодолевая тяжелый недуг, автор из Рязани создал ряд эскизов с интересным видением вопросов экологии и чистоты окружающей среды.

– Наш главный принцип – это открытость перед обществом. Сейчас перед нами стоит много профессиональных задач. Каждый день идет напряженная работа, связанная с реализацией реформы по обращению с ТКО. Тем не менее, мы уделяем внимание целому ряду социально-значимых тем. Один из таких шагов – инициатива с конкурсом. Мы хотели предоставить право выбора всем рязанцам, – подчеркнул генеральный директор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин, – потому что это изображение появится на строениях, спецавтомобилях, оборудовании, его часто будет видеть большинство жителей области. Это часть общей стратегии по благоустройству общественных пространств. Нам очень важно прислушиваться к мнению жителей на каждом этапе деятельности регионального оператора.

Поощрительными призами были награждены все финалисты

Церемония прошла в уютной скромной атмосфере арт-кафе, под аккомпанемент известного музыканта и общественника Михаила Крылова. На мероприятии присутствовало много представителей СМИ, блогеров и гражданских активистов. С места событий велся прямой эфир в один из городских пабликов в соцсетях, и зрители смогли поучаствовать в обсуждении представленных на конкурс эскизов.

Поощрительными призами были награждены все финалисты, а главный приз получил рязанец Алексей Овчинников.

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ИСТОЧНИК KP.RU