Сергея Яковлева похоронят на Скорбященском кладбище

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-08T13:57:37+03:00

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Сергея Яковлева похоронят 9 июля на Скорбященском кладбище. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, траурная церемония запланирована на 12.30. А простятся с главным федеральным инспектором по Рязанской области в Доме общественных организаций (Первомайский проспект, 17) с 11.00 до 12.00.

Напомним, Сергея Яковлева обнаружили мертвым днем 6 июля. Рядом с телом лежало ружье. Следователи проверяют все версии. Сообщается, что погибший тяжело болел.

Главным федеральным инспектором Сергея Яковлева назначили в 2017 года. Он трудился на приборном заводе, служил в вооруженных силах СССР и РФ, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Карьеру в органах власти начал в 2002 году с должности заместителя руководителя аппарата горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU