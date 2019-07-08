2019-07-08T13:08:47+03:00
Происшествия

Под Рязанью грузовой поезд сбил мужчину

Потерпевший скончался на месте происшествия
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, в воскресенье, 7 июля, в первой половине дня на перегоне Листвянка – Лесок произошел несчастный случай. Грузовой состав сбил мужчину средних лет, сидевшего на рельсах. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту Московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте проводит проверку. Все обстоятельства трагедии будут установлены и изучены. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В интернете стартовал опрос по месту для новой ледовой арены Рязани
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает рязанским студентам выйти на новый уровень
За выходные на рязанских дорогах погибли три человека
В Рыбновском районе во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин
Водитель, лишенный прав, спровоцировал в Рязани смертельное ДТП
В Рязани собака покусала модель
На фестивале «Малина» рязанцев ждут квест и угощения
В райцентре Сасово полицейские вывели семью из горящего дома
Рязанская область оказалась в нижней части рейтинга доходов населения
Прио-Внешторгбанк показал, как можно сделать деньги «дороже номинала»
Подрядчик по установке детской площадки в Рязани скинул треть цены
Скульптура слоненка, установленная на Куйбышевском шоссе в Рязани, лишилась хобота
Тело утонувшего в Рыбновском районе мужчины ищут уже 25 человек
Появилось видео с места серьезного ДТП на Михайловском шоссе Рязани
Свадьбы ко Дню семьи, любви и верности в Рязани приурочили более 160 пар