Под Рязанью грузовой поезд сбил мужчину

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-08T13:08:47+03:00

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По информации Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, в воскресенье, 7 июля, в первой половине дня на перегоне Листвянка – Лесок произошел несчастный случай. Грузовой состав сбил мужчину средних лет, сидевшего на рельсах. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту Московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте проводит проверку. Все обстоятельства трагедии будут установлены и изучены. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU