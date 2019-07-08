2019-07-08T11:54:52+03:00
Происшествия

За выходные на рязанских дорогах погибли три человека

Двум из них было всего по 36 лет
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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За минувшие выходные на дорогах региона зарегистрировано 15 ДТП, в которых 3 человека погибли и 19 человек получили травмы, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Напомним, одна из смертельных аварий произошла в субботу, 6 июля, на Муромском шоссе: во время ливня здесь разбился мотоциклист. По уточненной информации ГИБДД, погибшему мужчине было 36 лет.

Вечером воскресенья в другой части Рязани погибла его сверстница. Молодая женщина ехала по Михайловскому шоссе, когда в ее машину влетел Lexus – управлял им 25-летний парень, лишенный водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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