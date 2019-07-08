2019-07-08T11:44:50+03:00
Происшествия

Водитель, лишенный прав, спровоцировал в Рязани смертельное ДТП

Погибла 36-летняя женщина, еще четыре человека пострадали
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 7 июля, примерно в 19.05 на улице Ситниковской в Рязани напротив дома №69а произошло смертельное ДТП. 25-летний ранее лишенный права на управление автомобилем житель областного центра, находясь за рулем иномарки Lexus, совершил касательное столкновение с автомобилем Datsun, после чего выехал на встречную полосу и врезался в машину Kia Rio.

За рулем Kia находилась 36-летняя рязанка. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Также в ДТП травмы получили 6-летняя и 23-летняя пассажирки Kia Rio, водитель автомобиля Lexus и его 31-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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