2019-07-08T11:12:09+03:00
Общество

На фестивале «Малина» рязанцев ждут квест и угощения

Ремесленники и историки подготовили свои площадки
Мария БЛИНОВА
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Рыбновские мастерицы не только угостят ароматным вареньем, но и поделятся своими рецептами.Рыбновские мастерицы не только угостят ароматным вареньем, но и поделятся своими рецептами.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Гастрономический фестиваль «Малина» в селе Новоселки Рыбновского района на этот раз пройдет в субботу, 20 июля.

С 11.00 до 17.00 гостей ждут интерактивные площадки с мастер-классами, семейные игры, тематические фотозоны и угощения – свежие ягоды предложат фермеры, а оригинальные блюда, в том числе десерты из малины, привезут лучшие рестораны Рязани.

Портал «Туризм и отдых в Рязанской области» советует приезжать голодными – вы должны быть готовы к этому фейерверку ароматов и вкусов. Для желающих изучить рецепты пройдут кулинарные мастер-классы – шеф-повара ждут гостей в усадьбе Пироговых.

Официально же фестиваль откроется в 12:00. На сцене будет выступать кавер-группа «Балалайка-62», которая представит русские народные песни на современный лад и инструментальные композиции.

Самых любознательных ждет игра-бродилка «КВЕСТОМАЛИНА»: организаторы подготовили задания на смекалку и творческие способности.

И, разумеется, на фестивале свои ряды развернут рязанские ремесленники, часть которых не только представят продукцию, но и дадут мастер-классы желающим.

Интерактивные площадки музеев Рыбновского района – одни из самых популярных на «Малине». Фото: Екатерина СМБАТЯН

Интерактивные площадки музеев Рыбновского района – одни из самых популярных на «Малине».Фото: Екатерина СМБАТЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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