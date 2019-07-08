В райцентре Сасово полицейские вывели семью из горящего дома

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-08T10:52:02+03:00

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В райцентре Сасово ночью загорелась крыша одного из частных одноэтажных домов на улице Колхозной. Пожар увидели сотрудники ГИБДД, проезжавшие по дороге.

Полицейские вызвали пожарных, а затем стали стучать в дверь, чтобы разбудить спящих людей. Сайт телекомпании ТКР сообщает, что сотрудники вывели из дома семью пенсионеров – 65-летнего мужчину и 65-летнюю женщину. Затем при помощи огнетушителя они попытались не дать пламени распространиться с крыши на соседние строения.

Подоспевшие пожарные потушили огонь, который к тому времени уже довольно сильно повредил крышу.

В качестве причины пожара приоритетной рассматривается версия о неисправности газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU