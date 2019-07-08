2019-07-08T10:21:36+03:00
Экономика

Рязанская область оказалась в нижней части рейтинга доходов населения

Почти 13% жителей находятся за чертой бедности
Антон КОНОВАЛОВ
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12,7% жителей Рязанской области находятся за чертой бедности, 1,5% - за чертой крайней бедности. Такие данные Росстата за 2018 год приводит РИА Новости в своем рейтинге регионов по доходам населения.

Субъекты расставлены по отношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Когда 50% населения имеют доход ниже определенной суммы, а 50% выше той же самой суммы, это и называется медианным значением.

Рязанская область оказалась 55-й с соотношением 1,4. Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа возглавили список, замкнули его республики Калмыкия, Алтай и Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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