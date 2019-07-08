Прио-Внешторгбанк показал, как можно сделать деньги «дороже номинала»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-08T12:13:10+03:00

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Прио-Внешторгбанк подготовил необычную экспозицию — «Дороже номинала», посвященную путешествиям рязанцев по миру. Между стендами с фотографиями и историями, рассказанными клиентами банка, висят настоящие купюры и монеты далеких стран.

– Банк всегда рад помочь путешественникам, – заверил собравшихся на открытии заместитель Председателя Правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов. – Все они либо меняли у нас валюту, чтобы отправиться с ней в путь, либо пользовались за рубежом нашими банковскими картами.

В день открытия выставки истории о приключениях рязанцев за границей можно было не просто прочитать на стендах — услышать их из первых уст. Например, впечатлениями о посещении Вьетнама и Лаоса с гостями банка поделился художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский, о знакомстве с африканскими реками и племенами Кении и Уганды поведал мастер спорта международного класса Дмитрий Шагаев. Он же показал настоящие стрелы аборигенов, с которыми те до сих пор охотятся на животных в джунглях. Так и раскрылся секрет, когда именно деньги становятся дороже номинала: если к купюре или монете добавляются яркие впечатления и фотографии на память.

Художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский.

Выставку можно посмотреть по будням на втором этаже главного офиса банка (ул. Есенина, 82/26) с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Вход свободный.

Помимо фотографий с историями, рассказанными клиентами банка, в экспозиции представлены и настоящие купюры и монеты далеких стран.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU