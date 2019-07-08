Подрядчик по установке детской площадки в Рязани скинул треть цены

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-08T09:14:02+03:00

Работы должны быть выполнены не позже первых чисел августа

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У дома по адресу улица Ситниковская, 46 в Рязани установят детскую площадку. Этот объект включен в программу поддержки местных инициатив, и на него предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 292 тысяч рублей.

Вместе с софинансированием инициаторов и местного бюджета сумма получалась больше – аукцион стартовал с 400 тысяч рублей. В итоге победитель, ИП Булаева Ирина Михайловна, взялась выполнить работы за 271 тысячу рублей.

Согласно проекту, подрядчик в течение 30 дней должен установить три скамьи, шагоход, тренажер «Имитация ходьбы», пружинная качалка «Вертолет», карусель, песочница, горка, стол с лавочками, спортивный комплекс.

Спортивный комплекс по смете должен быть таким.

ИСТОЧНИК KP.RU