Подрядчик по установке детской площадки в Рязани скинул треть цены
У дома по адресу улица Ситниковская, 46 в Рязани установят детскую площадку. Этот объект включен в программу поддержки местных инициатив, и на него предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 292 тысяч рублей.
Вместе с софинансированием инициаторов и местного бюджета сумма получалась больше – аукцион стартовал с 400 тысяч рублей. В итоге победитель, ИП Булаева Ирина Михайловна, взялась выполнить работы за 271 тысячу рублей.
Согласно проекту, подрядчик в течение 30 дней должен установить три скамьи, шагоход, тренажер «Имитация ходьбы», пружинная качалка «Вертолет», карусель, песочница, горка, стол с лавочками, спортивный комплекс.
Спортивный комплекс по смете должен быть таким.
ИСТОЧНИК KP.RU