Скульптура слоненка, установленная на Куйбышевском шоссе в Рязани, лишилась хобота

7 Июль 23:06 2019-07-07T23:06:47+03:00

Местные жители гадают, сломался ли «нос» от ветхости или от рук вандалов

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Утром в субботу, 6 июля, жители микрорайона Шлаковый (Рязань) узнали, что с одним из главных символов этой части областного центра – скульптурой слоненка – произошла беда!

У слоненка, установленного между домами №№ 7 и 11 по Куйбышевскому шоссе, отвалился хобот. В социальных сетях горожане гадают, сломался ли «нос» от старости или от рук вандалов.

По состоянию на вечер воскресенья, 7 июля, отвалившийся хобот продолжает лежать рядом с хозяином. Он не разбит и, возможно, еще может быть водворен на свое законное место.

Отметим, этот район появился на карте Рязани во второй половине пятидесятых, тогда же появился и детский садик, вход которого украсила скульптура слоненка.

ИСТОЧНИК KP.RU