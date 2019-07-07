Тело утонувшего в Рыбновском районе мужчины ищут уже 25 человек
Трагедия случилась на Оке
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В минувшую субботу, 6 июля, в Рыбновском районе утонул человек. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 18.30, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Трагедия произошла на Оке около села Кузьминское. По информации спасателей, поиски продолжились и в воскресенье – 7 июля здесь работали 25 человек, использующие 13 единиц техники и четыре плавсредства. В числе специалистов – водолазы, которые обследуют дно и береговую линию. На месте развернут штаб, работают психологи.
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ИСТОЧНИК KP.RU