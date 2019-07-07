83-летний рязанец успел выскочить из горящего дома до взрыва газа

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-07T16:22:08+03:00

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В воскресенье, 7 июля, в селе Березово Михайловского района случился пожар, сообщает издательство «Пресса». Около 10.15 здесь загорелся одноэтажный дом.

В дежурную часть позвонила соседка – на место выехали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная дружина. Однако ветер оказался быстрее: он моментально усилил огонь, перекинув его и на сараи, стоявшие рядом. Все постройки вместе с каменным домом сгорели за считанные минуты.

Люди, к счастью, не пострадали – 83-летний хозяин успел выскочить. И правильно сделал, что не спасал добро до последнего: когда он уже вышел, раздался взрыв – разнесло баллон с газом. Дом этот топился печкой, а для прочих нужд дедушка как раз и пользовался баллонами.

Причины пожара теперь выясняют специалисты.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU