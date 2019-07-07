«Ростелеком» обеспечил бесплатным Wi-Fi «Встречи на Почтовой» в Рязани

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-07T13:08:30+03:00

Горожане смогут делиться впечатлениями от мероприятий проекта «Фестивальное лето», которых в этом году ожидается особенно много

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«Ростелеком» обеспечил бесплатным беспроводным интернетом «Встречи на Почтовой» в Рязани. Это позволило гостям одной из четырех площадок проекта «Фестивальное лето» делиться впечатлениями, которых в этом году ожидается особенно много. Проект проходит уже в пятый раз при поддержке Управления культуры горадминистрации. Ежегодно компания выступает партнером большинства городских мероприятий и обеспечивает цифровой комфорт с помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi».

«Фестивальное лето» стало традиционным мероприятием для Рязани, и каждая неделя его проведения посвящена новой теме. Например, семейный фестиваль «История любви» был приурочен ко всероссийскому Дню семьи, любви и верности. На улице Почтовой рязанцы фотографировались, слушали живые выступления музыкантов и участвовали в конкурсах для всей семьи. Проект «Фестивальное лето» продлится до начала осени и завершится мероприятием «Привет, студент», где первокурсники и будущие абитуриенты смогут пообщаться с успешными предпринимателями.

– Подобные мероприятия очень значимы для региона. В летний период нужно акцентировать внимание на организацию досуга молодежи, – отметил директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Неудивительно, что «Встречи на Почтовой» традиционно собирают множество молодых людей: каждый год их ждет яркая интересная программа. На фестивале, где каждый может проявить себя в творческих конкурсах, посмотреть работы талантливых авторов или просто послушать живое выступление музыкантов, важна обратная связь. Поэтому «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер создает условия для эффективной коммуникации, разворачивая беспроводные сети на городских праздниках. Для этого мы применяем наше стандартное решение «Управляемый Wi-Fi», которое позволяет быстро обеспечить интернетом мероприятие любого масштаба».

Сервис «Управляемый Wi-Fi» – гибкое решение для обеспечения цифрового комфорта. Через личный кабинет клиент может сам настраивать сеть: оформлять приветственную страницу, собирать статистику пользователей, проводить рекламную кампанию и рассказывать об акциях и специальных предложениях.

Подать заявку на подключение услуг для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру горячей линии или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU