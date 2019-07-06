Команда рязанского УМВД стала первой в стране по служебному многоборью
Чемпионат МВД России по служебному многоборью прошел в Казани с 1 по 5 июля. В нем приняли участие 136 сотрудников из 68 регионов страны. Сотрудники соревновались в трех видах программы: профессиональное вождение автомобиля, бег со стрельбой из табельного оружия, проверка знаний Правил дорожного движения (на время). О спортивном событии проинформировала пресс-служба регионального УМВД.
Рязанская команда второй год подряд заняла почетное первое место. В нее входили участковый уполномоченный капитан полиции Сергей Андреев и инспектор ДПС майор полиции Эдуард Филькин. Успех подопечных разделяет Заслуженный тренер России Александр Кудинов.
ИСТОЧНИК KP.RU