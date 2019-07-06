2019-07-06T20:10:23+03:00
Спорт

Команда рязанского УМВД стала первой в стране по служебному многоборью

Рязанцы второй год подряд подтвердили звание сильнейших профессионалов
АнтОний ВОХЕЧ
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Рязанцы доказали во второй раз, что они лучшие профессионалы в стране. Фото: сайт "Рязанские ведомости".Рязанцы доказали во второй раз, что они лучшие профессионалы в стране. Фото: сайт "Рязанские ведомости".
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Чемпионат МВД России по служебному многоборью прошел в Казани с 1 по 5 июля. В нем приняли участие 136 сотрудников из 68 регионов страны. Сотрудники соревновались в трех видах программы: профессиональное вождение автомобиля, бег со стрельбой из табельного оружия, проверка знаний Правил дорожного движения (на время). О спортивном событии проинформировала пресс-служба регионального УМВД.

Рязанская команда второй год подряд заняла почетное первое место. В нее входили участковый уполномоченный капитан полиции Сергей Андреев и инспектор ДПС майор полиции Эдуард Филькин. Успех подопечных разделяет Заслуженный тренер России Александр Кудинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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