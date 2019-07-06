Администрация Рязани нашла дефекты в детсадовских пристройках

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-06T20:13:31+03:00

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6 июля и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина в сопровождении профильного заместителя Сергея Савина и руководителей структурных подразделений проинспектировала строительство пристроек к муниципальным детским садам. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Госслужащие проверили ход работ на пяти объектах. На всех строители уже проводят внутреннюю отделку. К двум пристройкам – 146 и 106 детского сада были высказаны множественные замечания.В частности, они касались технологии и качества выполнения работ. Так, на одной из внутренних стен явно просматривалась строительные дефекты.

Субботний дождь «помог» Елене Сорокиной выяснить, что в одной из пристроек протекает крыша, а целостность плитки она проверила лично с тряпочкой в руках - результат оказался для подрядчика неудовлетворительным. После чего и.о главы горадминистрации дала команду произвести оплату выполненных работ только после устранения всех недостатков и замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU