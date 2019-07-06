Касимовские полицейские в течение часа поймали вора

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-06T17:06:10+03:00

Он вытащил все ценное из кабины «Газели», когда ее хозяин спал в доме

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Сотрудники МО МВД России «Касимовский» менее чем за час раскрыли кражу, совершенную из автомобиля местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию поступил звонок от 29-летнего касимовца, который сообщил дежурному о том, что с его банковской карты украдены денежные средства, а из личного автомобиля «Газель» пропали документы, обручальное кольцо, нательный крестик на цепочке и наличные деньги. Полицейские сразу же направились к месту, где злоумышленник мог воспользоваться банковской картой.

По дороге им встретился сам потерпевший, которому пришло сообщение на смартфон: в магазине неподалеку расплатились его картой с чипом — покупки до тысячи рублей по ней можно делать, не вводя пин-код. Полиция и владелец карты устремились туда, но смогли лишь получить описание того, кто картой воспользовался.

У похитителя, вероятно, разгорелся аппетит, он сделал еще одну покупку в соседнем магазине и… был задержан подоспевшими туда сотрудниками полиции: с момента звонка дежурному до поимки прошло менее часа.

Впоследствии прояснились обстоятельства дела. Потерпевший оказался новоселом из Новой слободы. В тот день он привез стройматериалы для внутренней отделки дома и пошел вздремнуть. При этом одна из дверей «Газели» была приоткрыта — машина оказалась не поставленной «с брелка» под охрану. Пока владелец спал, 22-летний житель Гусь-Железного открыл дверь и похитил наиболее ценное из кабины. На него заведено уголовное дело по ч.3. ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU