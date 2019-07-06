Под Рязанью проходит фермерский фестиваль

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-06T16:19:59+03:00

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Уже во второй раз в деревне Дмитриево Скопинского района проводится фермерский фестиваль «Сытные сады». Его участники расположились в палаточном лагере неподалеку от просторной автопарковки. Обширная деловая программа включает в себя выступления специалистов в области животноводства и растениеводства. Как говорится, делу — время, но и потехе — час. Есть здесь и ярмарка, и место для развлечений: гостей ждут различные конкурсы и мастер-классы, выставка животных и техники. Об этом удивительном форуме увлеченных людей рассказали журналисты «Рязанских ведомостей».

– Несколько лет назад мы сами стали фермерами – переехали в деревню, завели животных и технику, стали учиться, – отмечает организатор фестиваля Каролина Грановская. - Мы постоянно путешествуем, набираемся опыта, экспериментируем, изучаем тонкости хозяйствования. Мы создали фестиваль с целью знакомства с коллегами, обмена знаниями, объединения и помощи друг другу.

Осталось добавить, что организаторы планируют сделать фестиваль традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU