2019-07-06T11:38:40+03:00
Общество

12 июля магазин «Галамарт» открывается в Рязани и сразу объявляет шок-цены

Он будет работать в уникальном режиме — постоянных распродаж
Антоний ВОХЕЧ
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"Галамарт" - шок-цены, постоянные скидки и подарки. Фото: магазин "Галамарт"."Галамарт" - шок-цены, постоянные скидки и подарки. Фото: магазин "Галамарт".
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Середина лета - самое время порадовать себя и своих близких подарками. Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запускает скидки, шок-цены и раздачу подарков. В честь праздничного открытия 12, 13 и 14 июля в магазине «Галамарт», расположенного в торговом центре «Виктория Плаза» на Первомайском проспекте в доме 70 корпус 1, действуют шок-цены:

• надувной пляжный матрас - 99 рублей;

• стиральный порошок BiMAX автомат - 99 рублей;

• большая подушка 70*70 см - 99 рублей;

• электрический чайник - 199 рублей;

• оцинкованное ведро - 77 рублей;

• швабра - 99 рублей.

Кроме того, магазин «Галамарт» за покупки... дарит подарки! При сумме в чеке 700 рублей каждый покупатель получает возможность стать обладателем сертификата номиналом 5,10 и 15 000 рублей. Они вручаются в 19 часов 12, 13 и 14 июля.

Кстати, появляется отличная возможность купить еще больше нужных вещей! Тем более, что до 20 июля «Галамарт» предлагает скидки на все группы товаров. Вот несколько примеров, которые наверняка заинтересуют покупателей:

• тостер (поможет приготовить вкусный завтрак) - 359 рублей;

• автомобильная аптечка - 119 рублей;

• машинка на радиоуправлении (отличный подарок мальчикам и мужчинам) - 79 рублей;

• набор для уборки (щетка и совок) - 129 рублей;

• набор контейнеров для пищевых продуктов (3 шт) - 69 рублей;

• спортивная сумка - 199 рублей;

• набор кистей для макияжа (5 шт) - 69 рублей.

И это далеко не все! Ведь в магазине «Галамарт» - огромный ассортимент товаров, которые сделают дом уютным, а жизнь — комфортной.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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