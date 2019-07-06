12 июля магазин «Галамарт» открывается в Рязани и сразу объявляет шок-цены
Середина лета - самое время порадовать себя и своих близких подарками. Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запускает скидки, шок-цены и раздачу подарков. В честь праздничного открытия 12, 13 и 14 июля в магазине «Галамарт», расположенного в торговом центре «Виктория Плаза» на Первомайском проспекте в доме 70 корпус 1, действуют шок-цены:
• надувной пляжный матрас - 99 рублей;
• стиральный порошок BiMAX автомат - 99 рублей;
• большая подушка 70*70 см - 99 рублей;
• электрический чайник - 199 рублей;
• оцинкованное ведро - 77 рублей;
• швабра - 99 рублей.
Кроме того, магазин «Галамарт» за покупки... дарит подарки! При сумме в чеке 700 рублей каждый покупатель получает возможность стать обладателем сертификата номиналом 5,10 и 15 000 рублей. Они вручаются в 19 часов 12, 13 и 14 июля.
Кстати, появляется отличная возможность купить еще больше нужных вещей! Тем более, что до 20 июля «Галамарт» предлагает скидки на все группы товаров. Вот несколько примеров, которые наверняка заинтересуют покупателей:
• тостер (поможет приготовить вкусный завтрак) - 359 рублей;
• автомобильная аптечка - 119 рублей;
• машинка на радиоуправлении (отличный подарок мальчикам и мужчинам) - 79 рублей;
• набор для уборки (щетка и совок) - 129 рублей;
• набор контейнеров для пищевых продуктов (3 шт) - 69 рублей;
• спортивная сумка - 199 рублей;
• набор кистей для макияжа (5 шт) - 69 рублей.
И это далеко не все! Ведь в магазине «Галамарт» - огромный ассортимент товаров, которые сделают дом уютным, а жизнь — комфортной.
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ИСТОЧНИК KP.RU