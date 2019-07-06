Программа II форма древних городов в Рязани уже опубликована

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-06T08:07:31+03:00

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Организаторы опубликовали программу II форума древних городов, который состоится 14 — 18 на различных арт-площадках Рязани. С ней может ознакомиться каждый желающий.

Ранее региональный минкульт,анонсируя мероприятие, на которое приедут делегации 26 стран, объявил, что одной из основных тем форума станет театр. Рязань в этом плане объединит театральных деятелей из разных городов мира. Сама атмосфера форума будет способствовать развитию этого вида искусства, созданию условий для профессионального общения театрального сообщества и возникновению партнерских отношений, совместных арт-проектов, обмену творческими достижениями театров древних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU