2019-07-06T08:07:31+03:00
Звезды

Программа II форма древних городов в Рязани уже опубликована

Его откроет театрализованное шоу, а продолжат спектакли разноформатных театров
Антоний ВОХЕЧ
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Это фото принимает участие в конкурсе II форума древних городов. Фото: сайт форума.Это фото принимает участие в конкурсе II форума древних городов. Фото: сайт форума.
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Организаторы опубликовали программу II форума древних городов, который состоится 14 — 18 на различных арт-площадках Рязани. С ней может ознакомиться каждый желающий.

Ранее региональный минкульт,анонсируя мероприятие, на которое приедут делегации 26 стран, объявил, что одной из основных тем форума станет театр. Рязань в этом плане объединит театральных деятелей из разных городов мира. Сама атмосфера форума будет способствовать развитию этого вида искусства, созданию условий для профессионального общения театрального сообщества и возникновению партнерских отношений, совместных арт-проектов, обмену творческими достижениями театров древних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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