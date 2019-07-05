2019-07-06T00:49:48+03:00
Происшествия

В райцентре Пителино у здания администрации обнаружили гадюку

Вооружившись лопатой, в схватку с рептилией вступил дежурный сотрудник ЕДДС
Поделиться:
Изменить размер текста:

В райцентре Пителино примерно в полдень 5 июля в нескольких метрах от входа в здание районной администрации одна из местных жительниц обнаружила большую змею. О происшествии сообщает издательство «Пресса». Женщина сразу обратилась к дежурному сотруднику Единой дежурной диспетчерской службы. Мужчина, определил, что к зданию органов власти приползла гадюка и убил рептилию лопатой.

- К сожалению, так чаще всего и происходит, - отметил доцент, кандидат биологических наук Антон Барановский. – В идеале любое дикое животное, появившееся в населенном пункте, должно быть отловлено и вывезено подальше от жилых построек. Но кто этим будет заниматься, тем более в небольшом районе? Тем более спасать гадюку – довольно опасную змею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе в Рязанской области столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ
Двух работниц скопинского детсада осудили за мошенничество
«Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов – «Нацпроекты глазами людей»
За пять месяцев рязанцы похитили электроэнергии на 14 млн рублей
В субботу рязанцам обещают похолодание и дождь
Стало известно, кто в Рязани получит награду «Легендарная семья»
В аптеке в райцентре Сараи умер мужчина
На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта
В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество
Рязанские археологи пытаются остановить земляные работы на территории старинного кладбища
На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта
Назначен новый начальник рязанского управления Минюста России
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
В чемпионате Рязани по футболу лидер, «Ризур», взял верх над «Электросетью»
Рязанские приставы остановили засыпку озера Дикая Утка
Назван самый популярный отель Рязани
Солотча нуждается в мини-тракторе для уборки и машине для вывоза мусора
Уличных музыкантов в Рязани обязали согласовывать выступления на Почтовой
Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от ГК «Зеленый сад»
В Рязани сотрудники сотового оператора торговали сведениями о разговорах абонентов
Эксперты включили рязанский «Радик» в тройку лучших технических вузов России
Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани