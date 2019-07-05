В райцентре Пителино у здания администрации обнаружили гадюку

5 Июль 23:29 2019-07-06T00:49:48+03:00

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В райцентре Пителино примерно в полдень 5 июля в нескольких метрах от входа в здание районной администрации одна из местных жительниц обнаружила большую змею. О происшествии сообщает издательство «Пресса». Женщина сразу обратилась к дежурному сотруднику Единой дежурной диспетчерской службы. Мужчина, определил, что к зданию органов власти приползла гадюка и убил рептилию лопатой.

- К сожалению, так чаще всего и происходит, - отметил доцент, кандидат биологических наук Антон Барановский. – В идеале любое дикое животное, появившееся в населенном пункте, должно быть отловлено и вывезено подальше от жилых построек. Но кто этим будет заниматься, тем более в небольшом районе? Тем более спасать гадюку – довольно опасную змею.

ИСТОЧНИК KP.RU