2019-07-05T18:16:42+03:00
Политика

«Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов – «Нацпроекты глазами людей»

Он будет запущен осенью, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак
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Фото: РРО "Единая Россия".Фото: РРО "Единая Россия".
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«Единая Россия» создаст сервис «Нацпроекты глазами людей», благодаря которому каждый человек сможет сообщить о проблемах в реализации нацпроектов в его регионе, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Сервис будет информировать о ходе работ в рамках национальных проектов на местах, предоставит систему обратной связи. Он будет запущен осенью. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам совместной стратегической сессии партии и правительства, прошедшей в преддверии политической конференции партии «Единая Россия», которая состоится 5 июля в Москве.

- Мы провели обсуждение магистральной темы – национальные проекты. Нацпроекты не глазами власти, чиновников и исполнителей, а именно глазами людей. Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, – дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением. И обеспечить эту коммуникацию может как раз партия «Единая Россия», – отметил Андрей Турчак.

По его словам, наряду с организацией широкого информирования людей о тех изменениях, которые произойдут благодаря реализации нацпроектов там, где они живут, будут созданы различные сервисы для получения обратной связи.

- В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, строящихся в рамках нацпроектов. Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса «Нацпроекты глазами людей, – заявил секретарь Генсовета.

Депутаты «Единой России» всех уровней будут распределены по объектам, которые вошли в нацпроекты. На них ляжет ответственность за реагирование на обращения людей.

- Мы сегодня договорились, что непосредственно на объектах будут проводиться встречи, чтобы люди могли видеть, следить за качеством, за сроками производства работ, – подчеркнул Андрей Турчак, отметив, что парламентарии будут выезжать, разбираться с ситуацией на месте.

На основе проблемных тем и вопросов «Единая Россия» будет регулярно составлять доклад в адрес председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Надо отметить, что в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены» Дмитрий Медведев абсолютным приоритетом работы партии назвал национальные проекты и в целом работу по реализации национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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