2019-07-05T17:31:04+03:00
Общество

В субботу рязанцам обещают похолодание и дождь

Солнце же в этот выходной день спрячется
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 июля.

По информации синоптиков, в субботу ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем по области дождь, в отдельных районах к нему прибавится еще и гроза. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 м/с, однако местами порывы достигнут и 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +8...+13°С, днем столбики термометров не выйдут на пределы +14...+19°С.

По предварительному прогнозу на 7 июля, в воскресный день солнышко все же выглянет: обещают облачно с прояснениями. Дожди пройдут уже небольшие и местами, а дне потеплеет до +19…+24ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух работниц скопинского детсада осудили за мошенничество
«Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов – «Нацпроекты глазами людей»
За пять месяцев рязанцы похитили электроэнергии на 14 млн рублей
Стало известно, кто в Рязани получит награду «Легендарная семья»
В аптеке в райцентре Сараи умер мужчина
На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта
В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество
Рязанские археологи пытаются остановить земляные работы на территории старинного кладбища
На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта
Назначен новый начальник рязанского управления Минюста России
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
В чемпионате Рязани по футболу лидер, «Ризур», взял верх над «Электросетью»
Рязанские приставы остановили засыпку озера Дикая Утка
Назван самый популярный отель Рязани
Солотча нуждается в мини-тракторе для уборки и машине для вывоза мусора
Уличных музыкантов в Рязани обязали согласовывать выступления на Почтовой
Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от ГК «Зеленый сад»
В Рязани сотрудники сотового оператора торговали сведениями о разговорах абонентов
Эксперты включили рязанский «Радик» в тройку лучших технических вузов России
Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани