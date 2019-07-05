В субботу рязанцам обещают похолодание и дождь

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-05T17:31:04+03:00

Солнце же в этот выходной день спрячется

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 июля.

По информации синоптиков, в субботу ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем по области дождь, в отдельных районах к нему прибавится еще и гроза. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 м/с, однако местами порывы достигнут и 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +8...+13°С, днем столбики термометров не выйдут на пределы +14...+19°С.

По предварительному прогнозу на 7 июля, в воскресный день солнышко все же выглянет: обещают облачно с прояснениями. Дожди пройдут уже небольшие и местами, а дне потеплеет до +19…+24ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU