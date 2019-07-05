Стало известно, кто в Рязани получит награду «Легендарная семья»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-05T17:25:29+03:00

Семью врачей Ларькиных будут чествовать в День семьи, любви и верности

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Легендарной семьей Рязанской области стала семья врачей Ларькиных, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «Легендарная семья» — это награда, которую в этом году получит семья Ларькиных на праздновании Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Если сложить стаж работы всех членов семьи Ларькиных, то получится, что они отдали медицине 250 лет.

- Мой отец Анатолий Иванович был заведующим кафедрой нормальной анатомии в нашем медицинском университете, - рассказывает врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин. - Многие врачи, которые сейчас трудятся в Рязани учились у моего отца. Мама работала врачом-педиатром и посвятила своей профессии более полувека. Мы с сыном Ильей продолжаем династию в детской ОКБ. Он тоже детский хирург. И это особенно приятно - делиться знаниями с родным человеком и передавать ему профессиональные секреты.

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ИСТОЧНИК KP.RU