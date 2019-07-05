Назначен новый начальник рязанского управления Минюста России

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-05T16:24:58+03:00

Ранее Сергей Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике

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В региональном управлении Минюста России по Рязанской области – новый начальник. Ранее Сергей Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба управления. Он был начальником отдела регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

4 июля представитель Минюста России Рустем Юсупов в соответствии с утвержденным законом порядке представил Солохина первому заместителю председателя регионального правительства Анне Росляковой , а также руководителям органов федеральной и региональной государственной власти и сотрудникам управления.

ИСТОЧНИК KP.RU