2019-07-05T16:24:58+03:00
Общество

Назначен новый начальник рязанского управления Минюста России

Ранее Сергей Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Сергей Солохин занял кресло начальника регионального управления Минюста России. Фото: пресс-служба регионального правительства.Сергей Солохин занял кресло начальника регионального управления Минюста России. Фото: пресс-служба регионального правительства.
Изменить размер текста:

В региональном управлении Минюста России по Рязанской области – новый начальник. Ранее Сергей Солохин работал в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба управления. Он был начальником отдела регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

4 июля представитель Минюста России Рустем Юсупов в соответствии с утвержденным законом порядке представил Солохина первому заместителю председателя регионального правительства Анне Росляковой , а также руководителям органов федеральной и региональной государственной власти и сотрудникам управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух работниц скопинского детсада осудили за мошенничество
«Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов – «Нацпроекты глазами людей»
За пять месяцев рязанцы похитили электроэнергии на 14 млн рублей
В субботу рязанцам обещают похолодание и дождь
Стало известно, кто в Рязани получит награду «Легендарная семья»
В аптеке в райцентре Сараи умер мужчина
На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта
В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество
Рязанские археологи пытаются остановить земляные работы на территории старинного кладбища
На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
В чемпионате Рязани по футболу лидер, «Ризур», взял верх над «Электросетью»
Рязанские приставы остановили засыпку озера Дикая Утка
Назван самый популярный отель Рязани
Солотча нуждается в мини-тракторе для уборки и машине для вывоза мусора
Уличных музыкантов в Рязани обязали согласовывать выступления на Почтовой
Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от ГК «Зеленый сад»
В Рязани сотрудники сотового оператора торговали сведениями о разговорах абонентов
Эксперты включили рязанский «Радик» в тройку лучших технических вузов России
Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани