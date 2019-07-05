В чемпионате Рязани по футболу лидер, «Ризур», взял верх над «Электросетью»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-05T15:36:29+03:00

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Игры, как правило, проходят в упорной борьбе, силы соперников примерно равны. Фото: пресс-служба регионального минспорта.

Седьмой тур чемпионата Рязани по футболу прошел 4 июля на стадионах города. Центральным матчем считался поединок лидера розыгрыша, команды «Ризур», с «Электросетью», занимающей на сегодняшний день третью строчку в табели о рангах. Об этом повествует группа ВКонтакте городской федерации футбола.

Обе дружины вышли на поле стадиона «Спартак» заряженными на победу . «Электрик» Яннис Мандзукас красиво поразил ворота соперников со штрафного, но «дубль» Романа Хохлова принес победу «Ризуру – 2:1.

В воскресенье, 7 июля, пройдут кубковые полуфинальные поединки. В 15 часов на поле «Локомотива» выйдут футболисты «Азард Груп» и команды «Арктик». А через час на «Спартаке» померятся силами «Электоросеть» и полянский «Витязь». Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU