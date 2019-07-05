Рязанские приставы остановили засыпку озера Дикая Утка

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-05T15:34:59+03:00

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Напомним, что с весны этого года разворачивается спор вокруг озера Дикая Утка, расположенного рядом с Северной окружной автодорогой Рязани. Озеро, которое по официальным документам таковым не значилось, стал засыпать арендатор участка. Вместе с тем водоем является местом гнездования редких птиц, в том числе внесенных в Красную книгу. Эксперты несколько недель назад доказали природное происхождение Дикой Утки.

В мае в отношении арендатора участка были составлены протоколы об административных нарушениях по трем статьям КоАП РФ, а также выдано предписание убрать отходы и грунт из акватории и береговой полосы, прекратить изменение дна и берегов водного объекта и захоронение в нем отходов производства. Убрать весь мусор арендатору предстоит до 24 июня 2019 года.

Подписывать документы арендатор не стал и продолжил засыпать озеро.

На новый виток противостояние вышло 4 июля.

- В межрайонный отдел по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ на двух физических лиц о том, чтобы запретить проводить на земельном участке площадью 444 квадратных метра работы по засыпке и складированию отходов, - прокомментировал телеканалу ТКР начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФССП России по Рязанской области Дмитрий Федин.

Арендатору и собственнику земли направлено требование об исполнении решения суда. В свою очередь предприниматели подали встречный иск – они утверждают, что водоем искусственный. Пока идут судебные разбирательства, любые работы на территории водного объекта должны быть запрещены.

Посмотрим, остановит ли это предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU