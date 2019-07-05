Назван самый популярный отель Рязани

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-05T14:43:40+03:00

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На сайте системы интернет-бронирования отелей рязанский конгресс-отель «Старый город» назвали лидером продаж в гостиничном бизнесе. Отель получил 9,6 балла («великолепно)».

Напомним, отель на улице Мюнстерской построили в 2017 году. За это время там дважды происходили пожары. Сначала огонь повредил 20 квадратных метров кровли здания, а спустя почти год также пострадала крыша.

Кроме того, в ноябре 2017 года в отеле поселилась звезда русского шансона Елена Ваенга, которая, судя по всему, осталась не довольна сервисом.

– Как-то свалить хочется поскорее и сказать напоследок «Господа, гостинечный бизнес - не ваше». Про стоимость номеров и про «люксы» я вообще молчу, – написала Ваенга (запись с оригинальными орфографией и пунктуацией приведена ниже). Читать подробнее>>>

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Объект на улице Мюнстерской с несколькими ресторанами, кондитерской, конференц-залами и spа-комплексом будет обладать номерным фондом на 510 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU