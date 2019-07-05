Солотча нуждается в мини-тракторе для уборки и машине для вывоза мусора

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-05T14:25:38+03:00

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4 июля в администрации Рязани обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год нескольких муниципальных предприятий. В том числе - МП «ЖКУ №22», которое работает на территории курортного поселка Солотча. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отметим, что основным видом деятельности МП «ЖКУ №22» сегодня является благоустройство поселка и вывоз мусора. С некоторых пор водоснабжение и водоотведение предано рязанскому «Водоканалу», местные бани, ранее обслуживаемые «ЖКУ №22», передали в МП «Комплекс».

- На совещании я просила администрацию вернуть все на прежнее место, наше предприятие должно быть обособленным – Солотча находится в двадцати километрах от города, - такой комментарий дала «Комсомолке» Инесса Говорушкина. – Мы способны заниматься водоснабжением и водоотведением, а также благоустройством самостоятельно. В течение года я не могла добиться от руководства города понимания того, что Солотче крайне необходим мини-трактор для уборки тротуаров и мусоровоз.

По словам Говорушкиной, в настоящий момент она совместно с городским руководством ведет переговоры с региональным оператором: солотчинское ЖКУ-22 хочет выступить в качестве подрядчика, перевозчика мусора.

- Нынешний замглавы администрации Владимир Бурмистров вошел в наше положение и пообещал, что решит вопрос по мусору – у нас будет КАМАЗ, который мы затем переоборудуем под мусоровоз, - рассказала Говорушкина. – А 5 июня мы получим трактор МТЗ-82, которому всего год.

ИСТОЧНИК KP.RU